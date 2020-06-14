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Украинские пенсионеры старше 75-ти лет могут ожидать надбавку к пенсии

Министерство социальной политики пообещало в скором времени надбавку к пенсии всем людям старше 75-ти лет. Сумма надбавки должна составить 500 гривен. Минсоцполитики уже сделало необходимые рассчеты.

Об этом заявила министр ведомства Марина Лазебная.

«У нас уже есть расчеты, у нас уже есть законопроект. Мы будем продолжать поддерживать людей. Я это так называю. Это законопроект о повышении пенсий определенной возрастной линии — 75 плюс. Мы хотим повысить именно на 500 грн. Это будет такая ежемесячная пенсионная надбавка к пенсии. Мы это будем делать», — сказала Лазебная.

 

 

14 июня, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Украина, Экономика ﻿
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