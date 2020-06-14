Никита Джигурда считает,что дело Ефремова носит политический характер

Актер Никита Джигурда предположил, что Михаилу Ефремову могли подсыпать наркотики в алкоголь. Об этом он написал на своей странице в Instagram. Джигурда отметил, что Ефремов является смелым человеком, который не боится остро шутить над Кремлем. Именно по этой причине, по его мнению, Ефремову могли подложить запрещенные вещества.

«Тем паче, что записи с камер наблюдения в баре, где выпивал смелый, не боящийся остро смеяться над Кремлём Ефремов, оказались вытерты…», — написал Джигурда.

Он подчеркнул, что и сам становился жертвой за скандальные стихи.

«Меня самого траванули в 2014м году на одном из центральных каналов ТВ, после того, как я написал и выложил в свои социальные сети цикл стихов „Оды тирану“. Увы, методы власти во многих странах жестоки. А в России особенно!», — сказал актер.

Джигурда также отметил, что Ефремов очень болезненно воспринимал ситуацию из-за коронавируса.

«Собянин СС, играя по плану Билла Гейтса и Римского клуба, заточив людей под домашний арест, нанёс огромный и материальный, и психологический ущерб гражданам всей России. Жизнерадостный, супер талантливый Миша Ефремов, будучи артистом тонкой душевной организации, зная о лохотронной эпидемии COVID-19, испытывал огромные стрессы от этого тотального лохотрона!», — заключил Джигурда.