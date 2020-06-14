На украинско-польской границе образовались километровые очереди

Власти Польши распорядились проводить дополнительный контроль в отношении прибывающих украинцев на пункте пропуска «Шегини», что на границе с Польшей. Другими словами, ситуация на пункте пропуска весьма обострилась. Люди вынуждены по десять часов стоять в очереди на единственном пешеходном КПП. В сообщении Государственной пограничной службы Украины говорится, что никто не соблюдает нормы социальной дистанции.

Так, в ГПСУ отмечается, что в единственном пункте пропуска на границе с Польшей, который можно было пересечь в пешем порядке, обострилась ситуация. По состоянию на первую половину дня четырнадцатого июня, там в очереди собрались порядка 4 сотен человек.

В сообщении ведомства также отмечается: «Люди в очереди начали жаловаться, что время ожидания составляет до десяти часов без соблюдения социальной дистанции, а также без какой-либо возможности решения элементарных санитарно-гигиенических проблем».

Также в сообщении добавили: «Польской стороной в связи с карантинными мероприятиями проводятся дополнительные контрольные процедуры в отношении граждан, прибывающих из-за границы. Как результат, растет продолжительность оформления граждан и время ожидания на пересечение границы».