МВФ прогнозирует затяжной кризис в Украине

В МВФ сделали экономический прогноз для Украины вплоть до 2025 года. По их данным, страну ждут не самые лучшие времена.

Специалисты ухудшили свои ожидания, прогнозируя в 2021 году восстановление уровня ВВП в Украине лишь на 1,1%, тогда как раньше в МВФ предсказывали рост в 2,5%.

Эти цифры, озвученные МВФ, нужно будет корректировать в негативную сторону, поскольку еще не известно, как страна оправится от последствий карантина.

«А мы сейчас видим стремительный рост больных вирусом, если цифры будут ухудшаться, вполне возможно, что мы вернемся к жесткому карантину. Тогда об украинской экономике можно будет говорить только в прошлом времени», – объяснил финансовый эксперт Олег Пендзин.

Он также предупредил, что наша страна входит во времена тяжелого и затяжного кризиса, поэтому украинцам не стоит ожидать никаких улучшений к концу 2020 года.

«Гарантировано до конца этого года ничего не будет. В лучшем случае в январе следующего года у нас будет 1% роста. А это, по сути, ничего. Когда мы падаем на 8%, а в следующем выросли на 1%, то это лишь означает, что мы упали на 7% по отношению к 2019 году», – подытожил аналитик в общении с журналистами.