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Ксения Собчак из-за необдуманного высказывания потеряла рекламный контракт

Косметический бренд Mixit отказался сотрудничать с Ксенией Собчак из-за ее шутки о педофилии. Об этом представители компании сообщили в Instagram.

«В философии бренда только добрые дела. Мы не может разделить неоднозначные высказывания Ксении Собчак, связи с этим заканчиваем наше сотрудничество», — говорится в сообщении.

Ранее Собчак в эфире пошутила о том, что «скоро нас всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина».

«Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?», — заявила Собчак.

После выхода программы в эфире, Костюшкин ответил телеведущей о недопустимости таких шуток. Певец в популярной  программе рассказал, что в детстве подвергся сексуальному насилию.

14 июня, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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