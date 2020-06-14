Какие напитки в жару могут быть опасными для здоровья

В жаркую летнюю погоду некоторые напитки могут серьезно навредить здоровью.

Некоторые, казалось бы, освежающие напитки, могут вызвать даже обезвоживание организма.Самыми опасными в жару являются готовый квас в пластиковых бутылках, сладкая газировка и пакетированный сок. Все эти напитки являются чемпионами по содержанию сахара, также в них может содержаться большое количество кофеина.

В итоге они не только не утоляет жажду, но и напротив, могут усилить это чувство и вызвать обезвоживание. Кроме того, не рекомендуется летом употреблять вино и пиво. Алкоголь вытягивает жидкость из организма, запуская активное мочеотделение.

В список запрещенных напитков в жару диетологи включают и холодные варианты кофе и чая: холодный чай в бутылках, готовый холодный кофе, а также фраппучино. Напитки являются абсолютными чемпионами по содержанию кофеина, который провоцирует обезвоживание. Также при регулярном употреблении холодных чая и кофе организм теряет много электролитов и солей, из-за чего увеличивается угроза получения теплового удара.