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Израиль поможет крупной африканской стране одолеть коронавирус

Власти Демократической республики Конго (бывший Заир) обратились к Израилю с просьбой помочь организовать в стране тестирование на COVID-19 по методике службы «Маген Давид адом» (МДА).

Сейчас каждый израильтянин, которому надо сдать тест на коронавирус, может отправится в ближайший центр тестирования, причем для сдачи мазка даже не нужно выходить из машины.

Почетный консул ДРК в Израиле Дан Гертлер увидел, как Израиль проводит тестирование на COVID-19, и обратился к МДА с просьбой помочь его стране.

Организовать такой центр для сбора мазков — это самая легкая часть задачи. Основное — это выстроить систему и наладить программное обеспечение, которое и управляет всем процессом — от отбора проб до отправки мазка в лабораторию и информирования пациента о результатах.

Как пишет Israel haYom, МДА, специально для Конго, подготовила учебную программу с видео- и письменными инструкциями. Конголезские медицинские работники начали работать с новой технологией в конце мая.

Генеральный директор МДА Эли Бин отметил, что его служба, ради спасения человеческих жизней, рада поделиться знаниями с другими медицинскими организациями по всему миру.

Проект МДА — это только один из примеров той помощи, которую Израиль оказывает развивающимся странам. В 1958 году, спустя всего 10 лет после основания государства, Израиль основал организацию МАШАВ. Эта организация помогала строить больницы, аэропорты, университеты и дороги во многих африканских странах. В 2008 году Израиль предоставил Конго продовольственную помощь.

Аснат Эстрина
14 июня, 2020 | Category: Израиль, Новости ﻿
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