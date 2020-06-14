Израиль поможет крупной африканской стране одолеть коронавирус

Власти Демократической республики Конго (бывший Заир) обратились к Израилю с просьбой помочь организовать в стране тестирование на COVID-19 по методике службы «Маген Давид адом» (МДА).

Сейчас каждый израильтянин, которому надо сдать тест на коронавирус, может отправится в ближайший центр тестирования, причем для сдачи мазка даже не нужно выходить из машины.

Почетный консул ДРК в Израиле Дан Гертлер увидел, как Израиль проводит тестирование на COVID-19, и обратился к МДА с просьбой помочь его стране.

Организовать такой центр для сбора мазков — это самая легкая часть задачи. Основное — это выстроить систему и наладить программное обеспечение, которое и управляет всем процессом — от отбора проб до отправки мазка в лабораторию и информирования пациента о результатах.