Ирина Шейк позировала в ванной комнате

Известная супермодель Ирина Шейк порадовала поклонников свежим эротическим снимком.

Так, звезда на своей странице в Instagram опубликовала селфи, сделанное в ванной комнате.

На снимке Ирина позирует на полу перед зеркалом топлес и в леопардовой юбке со смелым разрезом, демонстрируя стройные загорелые ноги. Примечательно, что обнаженную грудь Шейк прикрыла рукой.

Образ знаменитости дополнил малиновый клатч и макияж с акцентом на губы.

Новый снимок модели с фотосессии для британской версии издания Vogue вызвал настоящий фурор среди пользователей Сети.