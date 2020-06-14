«  
  »

Ирина Шейк позировала в ванной комнате

Известная супермодель Ирина Шейк порадовала поклонников свежим эротическим снимком.

Так, звезда на своей странице в Instagram опубликовала селфи, сделанное в ванной комнате.

На снимке Ирина позирует на полу перед зеркалом топлес и в леопардовой юбке со смелым разрезом, демонстрируя стройные загорелые ноги. Примечательно, что обнаженную грудь Шейк прикрыла рукой.

Образ знаменитости дополнил малиновый клатч и макияж с акцентом на губы.

Новый снимок модели с фотосессии для британской версии издания Vogue вызвал настоящий фурор среди пользователей Сети.

14 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  