Ирина Шейк позировала в ванной комнате

Известная супермодель Ирина Шейк порадовала поклонников свежим эротическим снимком.
Так, звезда на своей странице в Instagram опубликовала селфи, сделанное в ванной комнате.
На снимке Ирина позирует на полу перед зеркалом топлес и в леопардовой юбке со смелым разрезом, демонстрируя стройные загорелые ноги. Примечательно, что обнаженную грудь Шейк прикрыла рукой.
Образ знаменитости дополнил малиновый клатч и макияж с акцентом на губы.
Новый снимок модели с фотосессии для британской версии издания Vogue вызвал настоящий фурор среди пользователей Сети.
Leave a Reply