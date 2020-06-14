«Это пришельцы» — Пассажиру самолета удалось заснять таинственный силуэт в небе

Что только не увидишь во время полета на самолете. Пока одни любуются загадочными очертаниями облаков, другие снимают очень странные кадры.

Так в марте прошлого года в камеру мобильного телефона попал удивительный силуэт, очень похожий на «стражей» из фильма «Матрица», вот только щупалец у него было значительно меньше.

