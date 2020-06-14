«Это пришельцы» — Пассажиру самолета удалось заснять таинственный силуэт в небе

Что только не увидишь во время полета на самолете. Пока одни любуются загадочными очертаниями облаков, другие снимают очень странные кадры.
Так в марте прошлого года в камеру мобильного телефона попал удивительный силуэт, очень похожий на «стражей» из фильма «Матрица», вот только щупалец у него было значительно меньше.
Когда же удивительное явление изменило траекторию полета, можно заметить, что это явно след от ракетных двигателей. Несмотря на то что запись была сделана в 2019 году, опубликовали ее на ютубе только сейчас. Пользователи тут же принялись гадать, что же удалось снять на видео. Наиболее правдоподобно это явление объяснил Skyler McNeely.
» Как пилот я могу с уверенностью сказать, что это еще один самолет на пересекающейся траектории полета. Для тех, кто задается вопросом, почему вы не можете разобрать форму самолета, это потому, что он слишком далеко, особенно для вшивой камеры мобильного телефона. Еще со времен Второй мировой войны это была обычная тактика-искать инверсионные следы самолетов в небе, потому что иначе вы почти никогда не сможете их обнаружить. Для тех, кто задается вопросом, почему пилот не видит его или не сообщает об этом, пилот авиалайнера в основном ограничивается тем, что видит то, что находится прямо перед ними, и нет никакой необходимости сообщать об этом, поскольку другой самолет также будет говорить с УВД» — утверждает он.
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