Джастин Бибер приобрел автобус за 2 миллиона долларов

У Джастина Бибера (Justin Bieber) вновь появилось много свободного времени в связи с отменой тура «Changes», в который певец готовился отправиться после очень длительного перерыва в концертной деятельности. Тем не менее, грандиозному камбэку артиста не удалось состояться из-за пандемии коронавируса. Но Джастин не стал терять времени и решил отправиться в путешествие со своей супругой Хейли Болдуин (Hailey Baldwin).

На днях Бибер забрал свой фирменный автобус Prevost Marathon Coach RV, который был сделан специально для тура, и теперь вовсю готовит его к «Coronacation» (отпуску в период коронавируса), как назвали это в интернете. По заявлениям инсайдеров, Хейли и Джастин хотят отправиться в небольшое путешествие, чтобы отдохнуть от монотонной жизни в самоизоляции. Парочка будет посещать не очень популярные туристические места, чтобы узнать больше о мире.

Стильный автобус молодых людей стоит 2,5 миллиона долларов, так что путешествие определенно пройдет в полном комфорте. А вы бы хотели покататься на таком транспорте? Да еще и вместе с Хейли и ДЖатсином?