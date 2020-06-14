Марув в образе БДСМ-зайчика напугала жителей Киева

Украинская исполнительница Анна Корсун, более известна, как Марув, показала, как проходят ее летние дни. В частности, артистка продемонстрировала свой повседневный стиль, позируя в куртке и черной шляпе. Публикация появилась на личной странице артистки в Инстаграм.

«Summer chill», — коротко подписала фото Марув. За короткое время публикация собрала около 20 тысяч лайков и много комментариев.

«Какая красотулина», «Нереальная», «Легка, счастлива, независима!», «Стильная», «Бесподобная», «Икона», «Ты, бл*н, такая прекрасная и воздушная в розовом, Господи, я не выдерживаю», «Мадам, вы обалдели быть такой красивой?», — писали люди.

А на днях Марув поделилась с поклонниками провокационными снимками. На сексуальных снимках исполнительница показалась в красном костюме в стиле БДСМ, при этом продемонстрировав роскошную фигуру и подтянутые ягодицы. Свой образ Maruv дополнила шляпкой с ушками.

«Новый образ для летних концертов», — написала артистка под пикантными фото. Стоить указать, что поклонники украинки разделились на два табора: одни принялись писать, что Марув очень сексуальная, а вот другие наоборот – увидели в наряде вульгарность и пошлость. «Секси», «Огонь», «Идеальная», «Фу, не стильно», «Слишком пошлый наряд. Прям ужас», «Как же надоели ж*пы в соцсетях», «У тебя такая бомбическая фигура», «Марув на минималках», «Если бы я увидел этот лук с соседнего балкона я бы и выпал», — писали люди в комментариях.

Многие поклонники интересовались в каких трущобах Киева создаются такие великолепные образы. Марув хранит интригу.