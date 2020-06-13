В Житомире зафиксировали новую вспышку коронавируса

На территории города Житомир были ужесточены карантинные меры. В городе на протяжении трех дней фиксировался рост инфицирования коронавирусом. Более детально об этом во время эфира популярного телеканала заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Согласно словам Ляшко, местные власти ввели первый этап ужесточения карантина.

Ляшко сказал: «На территории города Житомира, где три дня наблюдалось ухудшение, был закрыт вход в рестораны внутрь, а также были закрыты отели. Это первый этап ужесточения мер, которые ими внедрялся».

Кроме того, он напомнил, что решение относительно ужесточения карантинных ограничений принимается представителями региональной комиссии, если три дня наблюдаются превышенные показатели.