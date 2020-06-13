В Сирии подорвали русскую военную колонну

Как сообщают источники из Сирии, в районе Айн аль-Араб была подорвана российская военная колонна. По предварительным данным в результате подрыва 3 русских куффаров получили тяжелые ранения и были эвакуированы с места атаки на вертолетах ФОТО.

Каких-либо данных о том, кто организовал диверсионную акцию нет.

Между тем российские самолеты усилили бомбежки юга Идлиба и западных районов провинции Хама. По данным местных источников, за два последних дня русские военные преступники не менее 30 раз совершали воздушные налеты. В результате этих налетов, а также артиллерийских обстрелов со стороны асадитов и иранцев, убиты и ранены десятки мирных жителей.

За последние сутки около 6 тысяч беженцев покинули свои дома, опасаясь бомбежек и возобновление боевых действий.

Кавказ-Центр