Россия закрывает шахты на подконтрольных ей территориях Востока Украины

Вслед за стартом «реорганизации» угольной отрасли в Луганске, «оптимизировать» шахты решили и в Донецке.Там это назвали «планом по выводу угольных предприятий на рентабельный уровень».

На самом деле, уверены горняки, речь идет о закрытии. У правозащитников уже есть информация, что группировка «ДНР» планируют закрыть 5 шахт. На неподконтрольной территории Луганской области старт подобной программы привел к самой масштабной за последние годы забастовке горняков на шахте, которую планируют закрыть, а также открытому недовольству даже на предприятии, которое закрывать не собираются.

«Востокуголь», убирайся!» Сообщение с таким заголовком появилось в одной из соцсетей на странице шахты «Белореченская», которая находится на оккупированной территории Луганской области в Лутугинском районе. В сообщении говорится, что шахтеры не собираются работать за такие зарплаты, которые они получили после переведения шахты в объединение, созданное оккупационной администрацией.

22 мая в Макеевке так называемый «министр доходов и сборов ДНР» Евгений Лавренов заявил, что они утвердили «план по выводу угольных предприятий на рентабельный уровень», и документы об этом примут в ближайшее время. Правда, как и в случае группировки «ЛНР», без подробностей – что именно предусматривает этот план. В шахтерских группах в соцсетях люди на это уже отреагировали: большинство уверенно, что речь именно о закрытии нерентабельных шахт.

Список шахт, которые планируют закрыть, опять же опубликовала Восточная правозащитная группа. По их данным, речь идет о пяти – Калиновская-Восточная, им. Челюскинцев, им. Калинина, им. Кирова и

Холодная-Балка. Причиной закрытия шахт, по данным правозащитников, является уменьшение правительством России квот на сбыт угля и металлургической продукции предприятий ОРДО в России.