Президент Украины самоизолировался от проблем ,которые сам же и создал

Президент Зеленский фактически самоустраняется от исполнения обязанностей. Самоустраняется от ответственности. Об этом на своей странице в Facebook пишет политолог Андрей Смолий.

Он отмечает, власть настолько напортачила, что уже не в силах остановить разрушительные процессы в стране. Запущена полная спираль развала экономики, международной политики, а главное – запущены процессы полноценного реванша и возвращения к власти пятой колонны Кремля. Репрессии против оппозиции, активистов, военных, волонтеров также выходят на новый уровень. Теперь это фактически государственная политика. И это все «достижения».

Проехавшись Украиной, сделав несколько выстрелов из лука, поев в ресторанах, прокатившись на нескольких десятках машинах в кортеже Зеленский и его офис увидели реальную картину. Рейтинги в пике. Массово разочарованы избиратели, уже не воспринимают тонны лжи и популизма. О «турбораде», которая запорола все что только можно, даже говорить нечего.

Андрей Смолий отмечает, единственный выход из ситуации – идти на карантин, изолироваться, отправлять во Францию, Германию Ермака и сажать по тюрьмам инакомыслящих. Но даже это подлое шоу уже не сыграет в плюс Зеленскому.

За год нужно было работать и показывать результат – не менять министров как перчатки, а действовать. Прошло уже 4 раза по сто дней, а никакие реальные обещания не выполнены. Поэтому, падение рейтингов, выскальзывание власти из рук, хаотизация страны и дальнейший рост влияния Кремля неизбежны. В Москве хлопают в ладоши. Власть в Украине сама делает все для полноценного возвращения Украины в ареал влияния империи зла.