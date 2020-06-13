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Неожиданное свойство зеленого кофе удивило ученых

Международная группа ученых из Глазго провела исследование и выяснила, что зеленый кофе способствует похудению. Также он поможет снизить уровень холестерина и сахара в крови.

Это, по мнению специалистов, происходит благодаря высокому содержанию в зернах хлорогеновой кислоты. При этом побочные эффекты не проявляются.

Данный компонент напиток освобождает сахар в желудке и помогает выводить его из организма. Также в составе зеленого кофе липоевая кислота, регулирующую обмен жиров в организме. Напиток из зерен очень концентрированный, поэтому следует использовать экстракт в капсулах для более приятного вкуса.

13 июня, 2020 | Category: Наука, Новости ﻿
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