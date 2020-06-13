Нефтегазовые доходы России рухнули на 70%

Положение федерального бюджета России резко ухудшилось в мае, несмотря на повышение цен на нефть и окончание режима нерабочих дней.По итогам месяца Минфин собрал в казну 889 млрд рублей — на 41% меньше, чем в тот же месяц год назад (1,504 трлн рублей).

Обвальное падение поступлений было зафиксировано почти по всем ключевым налогам, следует из предварительной оценки ведомства, опубликованной 11 июня. (.xls)

Нефтегазовые компании в мае перечислили правительству лишь 214,2 млрд рублей. Это на 70% меньше, чем год назад (697,7 млрд рублей, .xls), вдвое ниже апрельской суммы (434,5 млрд рублей) и почти втрое — показателей начала года, когда бюджет ежемесячно собирал по 600 млрд рублей сырьевой ренты.

Хотя российская нефть заметно подорожала — с 18 до 31 доллара за баррель Urals, — Минфину это не помогло: экспортная пошлина была рассчитана по апрельским ценам и стала рекордно низкой с 1990х — 1 доллар за тонну сырой нефти и 2 доллара за тонну бензина.

Объем поставок при этом обвалился на 25% из-за соглашения ОПЕК+, обязывающего Россию убрать с рынка 2,7 млн баррелей в день.

К нефтяному шоку добавился газовый. Экспорт «Газпрома» в Европу к концу мая падал на 20%, трубопровод «Ямал-Европа» в отдельные дни стоял пустым, а средняя цена по контрактам оказалась вдвое ниже прошлогодней — 106 долларов за тысячу кубометров.

Поступления от несырьевого сектора экономики просели на 16%, до 697,7 млрд рублей. Единственным налогом, которого удалось больше, стал НДС — 243 млрд рублей против 213 млрд год назад.

Потоки налога на прибыль сжались почти вдвое — с 74 до 43 млрд рублей, НДС на импорт уменьшился на 14% — с 230 до 199 млрд рублей, ввозных пошлин таможне удалось собрать на 30% меньше — 41,9 млрд рублей против 59,7 млрд.

В целом поступления от ФТС рухнули на 43% — с 454 до 257 млрд рублей, Федеральная налоговая служба принесла на 39% меньше — 573 млрд рублей против 943 млрд.

И таможенники, и налоговая отстают от годового плана по наполнению казны уже почти на месяц. Собранной ими в мае суммы хватило, чтобы оплатить чуть больше половины расходов бюджета, даже несмотря на то, что дополнительных денег в экономику Минфин не вливал.

Несмотря на анонсированные пакеты помощи, в прошедшем месяце федеральный бюджет потратил 1,544 триллиона рублей — меньше, чем, например, в январе (1,624 трлн) или марте (1,735 трлн), когда антикризисных программ у правительства еще не было.

Впрочем, даже такие расходы оставили Минфин с «дырой» в размере 43% от бюджета, или 655 млрд рублей. Для ее покрытия он привлек 174,5 млрд рублей в виде долга, размещая облигации федерального займа, а еще 193 млрд рублей изъял из Фонда национального благосостояния. Остаток был профинансирован за счет накоплений на бюджетных счетах в ЦБ, которые за месяц сократились на 429 млрд рублей.

Можно констатировать, что правительство продолжает придерживаться «жесткой» бюджетной политики, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Кабмин анонсировал план восстановления экономического роста за 5 триллионов рублей, который по размеру — 5% ВВП — сопоставим с немецким. Впрочем, почти половина суммы — 2,3 трлн рублей — это расходы на нацпроекты, которые и так были заложены в бюджете. Еще 209 млрд рублей — это вливания в капитал Внешэкономбанка, который правительство с 2014 года спасает от дефолта и которому выделило уже почти триллион.

Меры поддержки бизнеса и населения существенно меньше — 1,6 трлн рублей, или 1,5% ВВП, указывает Орлова, причем действительно новых расходов будет еще меньше: на прямую социальную помощь выделяется 450 млрд рублей, или около 0,5% ВВП.