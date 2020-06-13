Наталья Поклонская решила помочь Зеленскому найти «дело» на Порошенко

Одиозная Поклонская решила помочь Зеленскому в травле пятого Президента Украины Петра Порошенка.

Она обратилась в Офис генерального прокурора с требованием зарегистрировать ее сообщение о якобы совершенном пятым Президентом Украины Петром Порошенко «и его соучастниками преступлении по ст. 242, ст. 441, ст. 442 УК Украины, которое ставит под угрозу жизнь и здоровье миллионов людей, экологическую безопасность».

«Предлагаю украинским политикам хорошенько подумать над новыми санкциями в отношении меня и других неугодных крымчан. Предложить варианты президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы у него появилась возможность прекратить нарушать права миллионов простых людей, проживающих на полуострове и в Херсоне, а также издеваться над экологией и природой», – написала Поклонская на своей странице в Фейсбуке.

Из этого можно заключить,что Зеленский двигается в направлении,которое очень устраивает Кремль. Осталось только назначить Поклонскую ,как минимум,советником Венедиктовой.