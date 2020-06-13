Началась работа над сиквелом «Человек-Паук: через вселенные»

Главный антиматор фильма Ник Кондо оставил небольшую запись в Twitter, отметив, что это был «его первый день на работе».

Премьера мультфильма состоится только 7 октября 2022 года — изначально релиз был намечен на апрель, но в дело вмешалась пандемия.

Во время недавнего онлайн-просмотра первой части авторы упомянули, что зрителей ждёт немало сюрпризов. Так, в первом мультфильме должен был быть грандиозный сбор Пауков из фильмов, однако студия посчитала, что это было бы «слишком рано». Возможно, для сиквела такая идея уже будет в самый раз.