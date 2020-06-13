Медведчук и его жена владеют долями во всех бизнесах Коломойского

Журналисты выяснили, что по ряду задекларированных фирм, жена политика Оксана Марченко владеет долями в бизнесе сразу в нескольких стратегических сферах, а именно: — в энергетических компаниях: ЗАО «Львовоблэнерго», ЗАО «Прикарпатьеоблэнерго», ОАО «Запорожьеоблэнерго»;

— в металлургических заводах: ЗАО «Электрометаллургический завод» «Днепроспецсталь» и АО «Запорожский завод ферросплавов»;

— в логистических компаниях, входящих в систему так называемого Одесского перевалочного комплекса;

— в трех телеканалах: ООО «Телерадиокомпания «Студия 1 + 1», ООО «Гравис-Кино» («2 + 2»), ЗАО «ТК «ТЕТ».

Марченко является конечным бенефициаром кипрских компаний Margaroza Commercial Ltd, Lex Perfecta Ltd, Kerelio Commercial Ltd, Miosaria Commercial Ltd и Zocatini Enterprises Ltd. По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (Smida), именно эти 5 фирм являются владельцами 88% акций «Прикарпатьеоблэнерго». Ранее эти кипрские компании в СМИ ассоциировали только с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисами, группой «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В расследовании журналистов говорится, что супруги Медведчук-Марченко – владельцы как минимум половины долей в каждой из этих кипрских фирм, а следовательно, суммарно они сконцентрировали не менее 44% акций облэнерго.

Также расследователи установили, что на четыре кипрские фирмы, задекларированные Медведчуком, записаны 89% акций «Львовоблэнерго». Две кипрские компании Lex Perfecta Ltd и Kerelio Commercial Ltd, оформленные на Марченко, владеют более 23,5% акций другой энергокомпании – «Запорожьеоблэнерго».

Журналисты также обнаружили связь семьи народного депутата с крупными металлургическими предприятиями, которые ранее относили к группе Игоря Коломойского. В своей имущественной декларации Медведчук указал, что его жена является владелицей еще четырех кипрских фирм – Soltex Ltd, Matrimax Ltd, Tapesta Ltd и Walltron Ltd.

Журналисты обнаружили, что Марченко владеет 50% этих компаний через оффшорные компании с Британских Виргинских островов. Все эти четыре кипрские компании, согласно данным Smida, являются владельцами 82,7% акций АО «Запорожский завод ферросплавов».

Поэтому супруги Медведчук-Марченко совокупно владеют 41% акций предприятия. Также в декларации Медведчук отметил, что его супруга владеет тремя кипрскими фирмами – Crascoda Holdings, Gazaro Ltd и Boundryco Ltd. В частности, она декларирует 50% долей в двух последних через другие кипрские фирмы Vistormia Holdings Ltd и Ledisalio Holdings Ltd, хотя номинально они записаны на киприотов.

Эти три задекларированные политиком кипрские фирмы владеют 34,2% акций ЗАО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь». Таким образом, семья Медведчука является конечным бенефициаром не менее 17% акций «Днепроспецстали».

Журналисты также обнаружили связь народного депутата от ОПЗЖ с логистическими предприятиями, входящими в систему так называемого Одесского перевалочного комплекса. Марченко также является владелицей кипрской Tominersa Investments Ltd. Эта компания через ряд других кипрских фирм контролирует около 10% четырех одесских логистических предприятий, которые владеют и оперируют инфраструктурными объектами в Одесском порту, а именно – ЗАО с иностранными инвестициями «Синтез Ойл», ОАО «Эксимнефтепродукт», ОАО «Одеснефтепродукт» и ООО «Укрлоудсистем».

Также было обнаружено, что Виктор Медведчук причастен и к другому телеканалу группы ТЕТ. В Smida владельцем 100% акций ЧАО указана кипрская Bredgat Holdings Ltd, 25% которой, через цепочку других компаний владеет Bolvik Ventures LTD. Как сообщалось ранее, Виктор Медведчук указал в своей декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1».