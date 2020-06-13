Конспирология в российских СМИ: в случае войны Турции и Греции Израиль поможет… Турции

Загадочную мысль, высказанную в заголовке, предлагает своим читателям российский сайт «Авиа.про». Откуда взялась эта информации, авторы заметки не поясняют, ограничиваясь фразой о том, что «в Израиле захотели поддерживать Турцию в случае войны Греции, России и Турции».

При этом в качестве подтверждения данного тезиса «Авиа» ссылается на статью на сайте 9tv, в которой описывается средиземноморский конфликт между Турцией с одной стороны и Грецией с Кипром с другой. Однако нигде в этом материале нет гипотез о том, что Израиль станет помогать Турции в этом конфликте.

Эта мысль абсурдна уже потому, что еврейское государство вместе с Кипром и Грецией участвует в прокладке морского газопровода EastMed, которой пытается воспрепятствовать Турция. Кроме того, Израиль – верный союзник Кипра, а Турция во главе с Эрдоганом – серьезнейший враг обеих стран.

Игнорируя эти очевидные факты, авторы заметки исходят из высказывания российского политолога Константина Сивкова о том, что «если отношения России и Турции обострятся, то Россия может вступиться за Грецию в будущей войне». Следовательно, считают журналисты сайта «Авиа.про», Израиль поддержит Турцию по принципу «от противного».

Все эти загадочные сценарии и расклады явно противоречат реальности, при которой Россия пока не собирается настолько ссориться с Турцией, чтобы воевать против нее на стороне Греции, и при которой газопровод в Европу, задуманный Грецией, Израилем и Кипром, России очень невыгоден.

Эту заметку можно было бы проигнорировать, но сайт «Авиа.про» – довольно читаемый в России. Такого рода безапелляционные заголовки могут создать у русскоязычных читателей во всем мире ложное представление о реальности и вызвать недоумение относительно Израиля.

В реальности Израиль, разумеется, не собирается поддерживать Турцию ни в каких войнах, а уж если начнется «газопроводная битва», то в ней альянс Греции, Кипра и Израиля будет выступать против Турции. Ну а кого в такой войне поддержит Россия и поддержит ли вообще – это абсолютно гипотетический вопрос, по которому политологи на данном отрезке времени вообще вряд ли могут дать сколь-нибудь вероятный прогноз.

https://www.9tv.co.il/item/14823