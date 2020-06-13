Израильские таксофоны будут оказывать медицинскую помощь

Телекоммуникационная компания Израиля, Bezeq, планирует переоборудовать уличные таксофоны в станции дефибрилляции. Несколько сотен телефонных будок планируют оснастить специальными устройствами для электроимпульсной терапии нарушений сердечного ритма.

Пока что предложение оператора лежит на согласовании у ответственных за это государственных служб и скорее всего компания получит на это согласие. Таксофоны в Израиле, как и во всем мире уже давно изжили себя и стали обузой на балансе государственных телекоммуникационных гигантов. Поэтому, в разных уголках мира раздаются призывы либо избавиться от них навсегда, либо найти им достойное применение.

Если Bezeq удастся реализовать свои замыслы, то новый станции дефибриляции будут работать по следующем алгоритму. Если у человека случится сердечный приступ, то помощь ему попробуют оказать в ближайшем пункте. Кроме того, туда сразу же будет направлена скорая помощь.