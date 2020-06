Неожиданное свойство зеленого кофе удивило ученых Конспирология в российских СМИ: в случае войны Турции и Греции Израиль поможет… Турции » Исследователи пронаблюдали, как яйцеклетка сама «выбирает» себе мужчин Сексуальное влечение к человеку противоположного пола — хитрая штука, и то, что происходит в психике, не обязательно имеет «соответствие» на уровне биологии/анатомии. Такое открытие сделали британские и шведские ученые, предложившие свою работу в журнал Proceedings of the Royal Society. Исследователи устроили эксперимент с донорскими материалами «в пробирке» (in vitro), в ходе которого заметили, что яйцеклетка способна «выбирать» наиболее «подходящие» для нее сперматозоиды. Сенсацией оказалось то, что этот выбор «не всегда совпадает с решением самой женщины». Сперматозоиды привлекаются в яйцеклетку благодаря хемоаттрактам, особым веществам, ею вырабатываемым. Почему репродуктивная система женщины продуцирует их так, что семя партнера может «отсеиваться» и, соответственно, оставлять ее бесплодной, а постороннего мужчины — нет, ученые дали ответ с точки зрения генетики. По их данным, поскольку число детей, которых может родить за свою жизнь женщина, не сильно велико, отцовские гены должны быть «качественными». В отличие от мужчины, для которого теоретически для передачи ДНК потомству, чем больше оплодотворений — тем лучше (а в случае с немоногамными мужчинами так и происходит), представительница женского пола «скрупулезнее» относится к поиску партнера. И настолько, что, как убедились авторы исследования, таким подбором занимаются даже ее яйцеклетки.

