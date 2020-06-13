Игорь Гиркин признал,что без помощи России «республики » не продержаться и недели

Угрозы со стороны российских наемников дойти и захватить Киев, а также передвинуть линию фронта на территории Донбасса останутся просто словами, никто такого «обещания» точно не будет выполнять. Игорь Гиркин убежден, что в настоящее время Киев и его западные партнеры решают судьбу Донбасса, рассматривая, в том числе, и военный вариант. Об этом он рассказал своим подписчикам в социальной сети.

На своей странице Гиркин написал: «Вооруженные силы Российской Федерации точно не дойду до Киева, а за какую-нибудь отбитую Авдеевку можно серьезных новых санкций наплодить, что «мало не покажется». С другой — еще не факт, что вообще придется отдавать даже указанную Авдеевку, так как у кремлевских гномов сейчас есть задачи поважнее, чем спасать какой-то «токсичный актив» в виде двух непризнанных республик…».

Согласно словам убийцы украинцев, один из вариантов, это когда Кремль может выбрать объяснение, что «ленивые шахтеры не захотели сами себя защищать». Тогда в течение трех суток война попросту завершится, а после этого еще несколько недель нужно будет для «зачистки».

Таким образом, бывший главарь «Донецкой народной республики» уже не один раз признавал проблемы «республики» с военным ресурсом. По словам боевика, если Киев примет решение ударить, то хватит всего несколько недель, чтобы освободить все оккупированные города, а также выгнать захватчиков.