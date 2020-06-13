Деми Роуз восхитила поклонников горячим снимком

25-летняя модель Деми Роуз продолжает радовать своих поклонников новыми снимками. Ныне она появилась в луке, подчеркивающие ее аппетитные формы.

Модель в Instagram выложила новый снимок.

На нем Деми Розуз появилась в облегающем топе черного цвета, которое подчеркнуло аппетитные формы модели. На фото модель позирует у себя дома.

«После удивительных выходных в походах и духовном общении с собой и природой, я снова чувствую себя уверенной и обновленной. Я рекомендую всем уделить некоторое время для внутреннего мира. Некоторое время, чтобы быть наедине со своими мыслями, луной и звездами. Я люблю всех вас», — подписала фото модель.

Роуз подчеркнула глаза стрелками, а губы накрасила нюдовым блеском.

Напомним, модель Деми Роуз прославилась благодаря своей фигуре, которую совсем не стесняется и показывает во время самых пикантных и жарких рекламных сьемок.