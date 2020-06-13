Разработан смартфон с гибким дисплеем

Большого размера смартфоны неудобно носить с собой, но удобны в пользовании. Китайцы как всегда первые подключились к решению проблемы и изобрели смартфоны с гибкими дисплеями. Однако цена на них и сомнения на длительность пользования пока не дает возможности их иметь каждому.

Китайская компания KCL внесла огромную лепту в изобретение сразу двух моделей смартфонов с гибкими дисплеями. Первый из двух изобретений имеет дисплей, который можно сложить в несколько раз. При разложении экран достигает размера с диагональю 6,65 дюйма. Можно пользоваться моделью, не раскладывая дисплей до конца. Вторая модель раскрывается от нажатия кнопки до размера с диагональю 7,8 дюйма. При раскрытии получаем добротный планшет. Модель находится пока на первых стадиях разработки.

Компания планирует разработать еще несколько серий смартфонов с гибкими дисплеями. В перспективе их разнообразие позволит конкурировать моделям между собой и способствовать установке доступных цен на некоторые из них.