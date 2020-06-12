Звезды «Охотников за привидениями» воссоединятся спустя 36 лет после выхода фильма

Карантин во всем мире потихоньку сходит на нет, но онлайн-шоу, появившиеся за время пандемии коронавируса, похоже, еще долго не потеряют популярности. И здорово, что некоторые из них направлены не только на то, чтобы развлекать зрителей, но и помогают благотворительным организациям собрать средства для людей, оказавшихся в бедственном положении.

Именно таким создал свое шоу Reunited Apart звезда «Красавицы и Чудовища» Джош Гад. Актер собирает актерские составы культовых фильмов через видеоконференции в Zoom и дает фанатам возможность узнать закулисные подробности любимых лент. Благодаря Гаду воссоединиться уже успели актеры из «Назад в будущее», «Властелина колец», «Всплеска», а совсем скоро в гостях у ведущего побывает состав «Охотников за привидениями».

Накануне Джош поделился тизером эпизода, в котором он болтает с режиссером Джейсоном Рейтманом. Правда, разговор быстро переключается на желание актера пообщаться с Айваном Рейтманом — именно он и снял легендарный фильм про любителей бороться с потусторонним.

В трейлере также появляется Энни Поттс, которая произносит некоторые из своих знаменитых реплик из «Охотников за привидениями», а затем сообщается, что в ближайшем выпуске Reunited Apart компанию актрисе составят Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон и Сигурни Уивер.

Кстати, ожидается, что эти актеры воссоединятся не только ради выпуска шоу. В следующем году на экраны выходит фильм младшего Рейтмана «Охотники за привидениями: Наследники», который станет продолжением франшизы, а также послужит данью памяти Гарольду Рамису — единственному из оригинальных «Охотников за привидениями», который не дожил до наших дней.