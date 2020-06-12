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Звезды «Охотников за привидениями» воссоединятся спустя 36 лет после выхода фильма

Звезды "Охотников за привидениями" воссоединятся спустя 36 лет после выхода фильма

Карантин во всем мире потихоньку сходит на нет, но онлайн-шоу, появившиеся за время пандемии коронавируса, похоже, еще долго не потеряют популярности. И здорово, что некоторые из них направлены не только на то, чтобы развлекать зрителей, но и помогают благотворительным организациям собрать средства для людей, оказавшихся в бедственном положении.

Именно таким создал свое шоу Reunited Apart звезда «Красавицы и Чудовища» Джош Гад. Актер собирает актерские составы культовых фильмов через видеоконференции в Zoom и дает фанатам возможность узнать закулисные подробности любимых лент. Благодаря Гаду воссоединиться уже успели актеры из «Назад в будущее», «Властелина колец», «Всплеска», а совсем скоро в гостях у ведущего побывает состав «Охотников за привидениями».

Накануне Джош поделился тизером эпизода, в котором он болтает с режиссером Джейсоном Рейтманом. Правда, разговор быстро переключается на желание актера пообщаться с Айваном Рейтманом — именно он и снял легендарный фильм про любителей бороться с потусторонним.

В трейлере также появляется Энни Поттс, которая произносит некоторые из своих знаменитых реплик из «Охотников за привидениями», а затем сообщается, что в ближайшем выпуске Reunited Apart компанию актрисе составят Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон и Сигурни Уивер.

Кстати, ожидается, что эти актеры воссоединятся не только ради выпуска шоу. В следующем году на экраны выходит фильм младшего Рейтмана «Охотники за привидениями: Наследники», который станет продолжением франшизы, а также послужит данью памяти Гарольду Рамису — единственному из оригинальных «Охотников за привидениями», который не дожил до наших дней.

12 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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