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Зеленский не планирует ехать в Москву на парад Победы

В российских СМИ начали публиковать комментарии и обьяснения по поводу не желания Украины принимать участие в параде Победы в Москве.

Из-за коронавируса парад на Красной площади перенесли с 9 мая на 24 июня. Репетиции мероприятия идут полным ходом.

Видимо,в Кремле рассчитывали на присутствие Зеленского ,но шестому президенту хватило смекалки не делать такого явного прогиба в сторону Москвы.

«Приглашение было бы на 100% отклонено, но стало бы объектом пропагандистских манипуляций и дало бы шанс Зеленскому показать отсутствующий у него политический вес», – так прокомментировал событие известный российский политик  в «Твиттер».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Зеленского не приглашали на Парад Победы, поскольку» украинская сторона ни разу не заговорила о том, что хотела бы разделить радость праздника с другими бывшими республиками СССР».Что само по себе уже не плохо для украинской власти.

На данный момент свое присутствие на торжественном мероприятии в Москве подтвердили всего лиш около10 зарубежных лидеров, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко.

12 июня, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Политика, Россия, Украина ﻿
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