Врачи рассказали почему привычка есть все с хлебом очень опасна для здоровья

Привычка есть любую пищу с хлебом на самом деле не такая уж и безобидная. Хлеб из белой рафинированной муки практически не несет в себе пользы в условиях нынешнего изобилия продуктов.

Первая половина XX века была временем войн, революций, экономических кризисов, разрухи и голода. Мы помним рассказы дедушек и бабушек о трудностях того периода. Нам всегда говорили, что хлеб — всему голова, без хлеба нам не выжить. Даже сегодня мы заставляем детей есть любые блюда с хлебом, так как через полчаса они почувствуют голод и прибегут к нам за едой. Так проще, поел с хлебом — наступило чувство насыщения.

Но на самом деле хлеб — не такой уж и безвредный продукт. Когда все вокруг голодают и нечего есть, хлеб, действительно, является спасением. А если еды достаточно? Что станет с человеком, съевшим макароны с хлебом?

Приготовленный в современных заводских условиях хлеб из белой муки представляет для организма определенную угрозу ввиду того, что является быстрым углеводом — повышает уровень сахара в организме, поджелудочная включается в работу и происходит выброс большего количества инсулина. Организму что-то надо делать с этим. Часть углеводов усваивается, остальная откладывается в виде жира. И так происходит изо дня в день.

Как минимум трижды в день мы едим белый хлеб без клетчатки, а в перерывах перекусываем печеньем, тортами, бисквитами, шоколадом. Наша поджелудочная железа фактически не отдыхает, ей нужно что-то делать с уровнем сахара, куда-то его девать. В нашем рационе преобладает высококалорийная пища с высоким содержанием углеводов. Если при этом пища будет еще и жирной и белковой, то организму приходится совсем туго. Поджелудочная не знает, как быть с углеводами и сахаром, а тут еще поступает жир.

Мы нуждаемся в жирной пище, особенно в растительных жирах. Они полезны и без углеводов могли бы принести большую пользу организму. Но мы едим все с хлебом. В результате таких нагрузок организм со временем уже не реагирует на поступающий сахар, инсулин не вырабатывается, или вырабатывается с трудом. Диабет второго типа обеспечен. Люди фактически пресыщаются, наполняя желудок рафинированной пищей. Хлеб, когда-то спасший человечество от голода, при таком рационе представляет опасность, провоцируя диабет или питая раковые клетки «плохим» сахаром.