В сердцах шимпанзе обнаружили кости

У шимпанзе впервые обнаружены сердечные кости длиной несколько миллиметров. Исследователи описали их для трех особей, содержавшихся в неволе и страдавших от фиброза миокарда. Как отмечают авторы статьи в Scientific Reports, возможно, именно болезнь привела к появлению необычных новообразований. Впрочем, нельзя исключать, что сердечные косточки являются часть нормальной анатомии шимпанзе, как у полорогих млекопитающих и выдр.

Хотя содержание человекообразных обезьян в зоопарках и питомниках нередко подвергается критике за неэтичность, многие специалисты считают его важной составляющей охраны видов. Однако даже они признают, что обеспечить гориллам, шимпанзе и орангутанам все условия для долгой жизни и регулярного размножения очень непросто. Нередко живущие в неволе человекообразные обезьяны страдают от серьезных проблем со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания. Например, проблемы с сердцем были выявлены у 77 процентов взрослых шимпанзе (Pan troglodytes), умерших в американских зоопарках с 1990 по 2003 год.

К сожалению, сердечно-сосудистые заболеваниям человекообразных обезьян остаются плохо изученными, а значит, и средства борьбы с ними ограниченны. В поисках новой информации по этой теме команда исследователей во главе с Кэтрин Ратленд (Catrin Sian Rutland) из Ноттингемского университета решила исследовать сердца шимпанзе с помощью рентгеновской компьютерной микротомографии.

Ученые сравнили структуру заформалиненных сердец 16 шимпанзе из европейских зоопарков, которые скончались по естественным причинам. Большая часть из них страдала от идиопатического фиброза миокарда — самого распространенного сердечно-сосудистого заболевания шимпанзе, которое приводит к аритмии и остановке сердца.

Анализ выявил в семи сердцах участки повышенной плотности. Изучив их более внимательно, исследователи пришли к выводу, что три из них представляют собой крошечные косточки длиной несколько миллиметров, а четвертая состоит их гиалинового хряща. Две кости были губчатыми, а третья — нет. В тканях вокруг этих образований была повышена концентрация коллагена.

Сердечные кости (os cordis) — характерная анатомическая черта полорогих млекопитающих (Bovidae). Также они описаны для представителей семейства верблюдовых (Camelidae) и речных выдр (Lutra lutra). Сердечные хрящи (сartilago cordis) встречаются чаще: они есть у некоторых хищных млекопитающих, непарнокопытных, свиней, грызунов и змей. Однако у шимпанзе ни кости, ни хрящи в сердце раньше не находили.

Роль подобных новообразований остается предметом для дискуссий. Предполагается, что по крайней мере у полорогих, выдр и грызунов костные и хрящевые структуры в сердце необходимы для его правильной работы. Тем не менее, для домашних собак (Canis lupus familiaris), кошек (Felis silvestris catus) и некоторых других видов отмечена связь между подобными новообразованиями и болезнями сердца.

Исследователи склоняются к выводу, что у шимпанзе необычные структуры в сердце появляются из-за повышенной нагрузки на него в результате болезни. Все особи, у которых были обнаружены косточки и хрящи, страдали от фиброза миокарда, причем в более тяжелой форме, чем их сородичи. Тем не менее, нельзя до конца исключать, что окостенения в сердце могут быть частью нормальной анатомии шимпанзе.

Шимпанзе — ближайшие родственники человека, поэтому новые данные об их анатомии важны и для нас. Для людей косточки в сердце неизвестны, а хрящи наблюдались лишь дважды, в сердцах внезапно умерших младенцев. Тем не менее, возможно, они встречаются намного чаще.