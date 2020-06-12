«  
  »

В Крыму ожидают нашествие саранчи в связи с засухой

Старший научный сотрудник Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины Андрей Федоренко рассказал журналистам , что нашествия саранчи, которого ожидают в Крыму, напрямую связано с засухой на полуострове.

«Стадная саранча особенно часто появляется в жаркие годы, когда сокращается количество площадей, где она может питаться. Обычно эти насекомые живут в плавнях рек, по берегам каналов, где много влаги. Когда ее не хватает, саранча начинает расселяться, перелетает на поля и поедает все.

В Крыму с каждым годом все сильнее и сильнее проявляется опустынивание: влаги недостаточно, происходит засоление почв. Резервации, где живет саранча, становятся все меньше и меньше. Соответственно, очередное нашествие саранчи становится более вероятным», – пояснил ученый.

Федоренко подчеркивает, что этому также способствуют отсутствие орошения в северном Крыму и обилие бросовых сельскохозяйственных земель в разных районах полуострова.

12 июня, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Общество, Украина ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  