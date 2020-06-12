В космической лаборатории ученые получили пятое состояние вещества

Ученые из NASA в лаборатории холодного атома (Cold Atom Laboratory) на МКС получили пятое состояние вещества. Это вещество — конденсат Бозе — Эйнштейна — образуется при охлаждении частиц до сверхнизких температур и может проявлять квантовые свойства.

Из школьной программы по физике известно, что существует четыре агрегатных состояния вещества: жидкий, твердый, газообразный и плазма (Ионизированный газ).

Но благодаря квантовой физике ученые стали выделять дополнительные — «пятая» — состояния вещества, такие как сверхтекучесть, глазма, кварк-глюонная плазма и даже темная материя.

На практике существование конденсата Бозе-Эйнштейна доказали в 1995-м, когда ученые из США охладили атомы рубидия до температуры в 170 нанокельвин и позже получили за это Нобелевскую премию.

Научная ценность этого вещества заключается в том, что она позволяет наблюдать некоторые квантовые эффекты. Например, корпускулярно-волновой дуализм или проявление бозоном свойств частицы и волны одновременно.

Такое положение очень хрупкий, и достичь квантовых свойств мельчайших частиц в условиях влияния земной гравитации можно только на десятые доли миллисекунд.

Поэтому ученые решили создать конденсат Бозе-Эйнштейна в условиях микрогравитации на Международной космической станции, которая расположена на высоте чуть более 400 км над Землей.