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Три гражданки Украины сбежали с самоизоляции в Польше. Теперь им грозит тюремное заключение

На территории Польши, куда недавно прибыли граждане украинского государства с целью найти работу, сотрудники правоохранительных органов начали разыскивать трех гражданок нашей страны, которые сбежали с самоизоляции. Теперь последним грозит тюремное заключение на период до восьми лет.

В сообщении отмечается, что украинки прибыли в Польшу всего несколько дней тому назад. Они были помещены с женщиной на самоизоляцию, у которой был подтвержден диагноз коронавируса. Немного позже украинки сбежали из карантина.

Цитата из материала издания: «Все они работали на одном из предприятий в коммуне Пшемент , что в Великопольском воеводстве. Их поместили на карантин, потому что у одной из их сожительниц был обнаружен коронавирус. Однако женщины решили сбежать из дома, в котором они находились на самоизоляции».

Такое поведение женщин правоохранительные органы назвали безответственным, а также они добавили, что за несоблюдение самоизоляции предусмотрено тюремное заключение от шести до восьми лет.

12 июня, 2020 | Tags: , , , | Category: Новости, Общество ﻿
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