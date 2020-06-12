Святослав Вакарчук второй раз сбежал с парламента

Известный украинский волонтер и блогер Наталья Юсупова пишет на своей странице в Facebook,что пока наша армия сдерживает оккупантов, пока украинские воины отдают жизни и здоровье на войне, в тылу новости одна хуже другой. Каждый день, скандалы, интриги, обвинения.

Как отмечает Юсупова , лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук вчера во второй раз сложил депутатские полномочия. Патриот и герой оказался «тряпкой».

«На фронте парни и девушки по 20 лет под пулями несут свою вахту, а человек, у которого миллионы поклонников, сытый и в тепле, мямлит себе что-то под нос и сбегает от ответственности.

Политическая борьба, это не песни и танцы, это каждодневная, жёсткая реальность. Правил нет, только безнаказанность, ложь и лицемерие. А ведь знал же и все равно снова пошёл в политику»-пишет блогер.

«Хотят заехать на белом коне и уверены, что пока они будут по ТВ красоваться, другие будут свои жизни отдавать, борясь за страну и цивилизованную жизнь. Не на что больше не способные. Забери с собой всех артистов, стадо продажных, циничных идиотов. Тряпка и размазня!», – резюмировала Наталья Юсупова.