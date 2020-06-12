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Селена Гомес рассказала, как ее травили

Дорогие рестораны, шикарные отели и красные ковровые дорожки — так было не всегда. Путь многих знаменитостей начинался не совсем гладко. Необоснованная подростковая жестокость может затронуть абсолютно любого ребенка. Для многих звезд школьные годы чудесными отнюдь не были, а 1 сентября было не праздником, а днем мучений.

Певица и актриса Селена Гомес (Selena Gomez) призналась, что в школьное время была изгоем и одиночкой. Девушка была совсем непопулярна и терпела крах в подростковой любви.

«Я никогда не была сколько-нибудь популярной в школе. У меня было только два друга, и я сидела на последних партах и тихо училась. Школа — трудное время в жизни. Я никогда не была там в себе уверена»,

— рассказала певица.По словам Селены, ее никто не дразнил только потому, что она была капитаном черлидерской команды. Артистка также призналась, что неудача преследовала ее и в любовных похождениях:

Я никогда не встречалась в парнями в школе. Я любила без памяти одного парня, но никогда не говорила ему об этом. Я делала обычную для многих девочек вещь: избегала его! Но, конечно, если у вас есть уверенность в себя, то нужно общаться с тем парнем, который вам нравится.

Однако сейчас все изменилось. Теперь Селена не боится решать даже самые сложные вопросы и готова принять любой вызов.

12 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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