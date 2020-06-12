Селена Гомес рассказала, как ее травили

Дорогие рестораны, шикарные отели и красные ковровые дорожки — так было не всегда. Путь многих знаменитостей начинался не совсем гладко. Необоснованная подростковая жестокость может затронуть абсолютно любого ребенка. Для многих звезд школьные годы чудесными отнюдь не были, а 1 сентября было не праздником, а днем мучений.

Певица и актриса Селена Гомес (Selena Gomez) призналась, что в школьное время была изгоем и одиночкой. Девушка была совсем непопулярна и терпела крах в подростковой любви.