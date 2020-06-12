Саудовская Аравия планирует поставлять нефть по рекордно низкой цене в 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия может утроить поставки нефти в Европу с большой скидкой, по цене 25 долларов за баррель.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, Саудовская Аравия готова поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене 25 долларов за баррель. Издание пишет, что так европейский нефтяной рынок «превратится в место наиболее ожесточенной борьбы за нефть между эр-Риядом или Москвой».

Цены на нефть обрушились на фоне срыва сделки ОПЕК+ об ограничении добычи и угроз Эр-Рияда устроить ценовую войну на нефтяном рынке.