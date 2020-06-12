Россия тайно перебросила в Донбасс военных с танками и БТР

Россия тайно перебросила в зону конфликта на Востоке Украины военных и оружие, заявили в ОБСЕ.
Как сообщается в Facebook штаба ООС, российские военные якобы использовали грунтовые дороги вдалеке от официальных пунктов пропуска, чтобы скрыть свои перемещения.
По данным штаба, беспилотник миссии ОБСЕ зафиксировал въезд в Донбасс со стороны РФ не менее 30 грузовиков.
Российская сторона «увеличивает количество вооружения и военной техники вблизи линии соприкосновения и подвергает опасности мирных жителей», отметили в ОСС.
Также утверждается, что в Луганске замечены более 70 военных грузовиков, два танка Т-64 и два бронетранспортера, а вблизи жилого района в Харцызске — зенитный ракетный комплекс «Стрела».
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