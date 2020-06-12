Почему Малюська работает на Беню с Медведчуком и против МВФ

Исполнительница Малюськи действует в сговоре с прокуратурой и сурками, что явно видно из неразберихи с датами повесток.

Повестки членам правления Приватбанка, которые отказались отдавать 250 миллионов долларов Суркисам, выписаны якобы 27 мая и на 5 июня. Но вручили их десятого и одиннадцатого июня. Это нарушение, причем нарушение явно бессмысленное — разве не похер от какого числа клепать левые повестки? Пятое, десятое, в чем проблема вообще?

Почему такой барбак?

Потому что транш МВФ планировался сначала 5 июня, сразу после заседания и подгадывали, чтобы решение получить от МВФ, а потом уже всех закрывать.

Однако заседание перенесли с 5 на 9 июня, потому выдачу повесток и дальнейшие действия по исполнительному делу Минюста притомозили. 10-11 пришел транш от МВФ.

И только убедившись в том что бабки от МВФ получены, Малюське и прокуратуре дали отмашку действовать. Но прокуроры тупые ленивые жопы и не стали ничего переписывать, а чо — всегда ж прокатывало. И 11 июня менеджмент Приватбанка получил просроченные повестки.

Как видим перед нами не «выполнение решение суда, а что мы минюст можем сделать».

Перед нами спланированная и синхронизированная спецоперация организованной группы лиц, среди которых и министр юстиции Малюська вместе со своими исполнителями.

Anton Shvets