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Оля Полякова решила помочь украинцам похудеть

Оля Полякова решила помочь украинцам похудеть

Звезда организовала марафон похудения.

Оля Полякова сейчас является звездой первого эшелона в Украине. В последние годы она собирала полные залы по всей стране. Карантин немного привнес свои коррективы в жизнь певицы, но она даже здесь выкрутилась. Сначала она создала шоу, где в прямом эфире через видеосвязь разговаривала с различными известными людьми. А теперь собирает марафон.

Оля Полякова рассуждает, что каждая женщина мечтает о красивом теле. Особенно это нужно летом, чтобы соблазнять мужчин на пляжах.

15 июня певица решила запустить свой 3-недельный марафон стройности, который будет проходить онлайн. Певица уже говорит, что для участия в марафоне по стройной фигуре регистрируются очень много поклонников здорового и красивого тела.

Оля Полякова говорит, что среди всех участников этого марафона наибольшее количество – ее фанаты и поклонники. На следующей неделе певица начинает тренировки, который уже в скором времени смогут приблизить тело многих желающих к идеальному.

12 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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