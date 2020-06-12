Обнаружен старейший предок пиявок на Земле

Вид был обнаружен в месте, богатом ранними кембрийскими окаменелостями, датируемыми около 514 млн лет назад, в восточной провинции Юньнань, Китай. Эти исключительно хорошо сохранившиеся кембрийские породы представляют важнейшие ископаемые свидетельства зарождения ранней жизни животных, известного как «кембрийский взрыв».

Однако, несмотря на то, что кольчатые черви являются одной из основных групп червей, живущих сегодня, их окаменелости крайне редки среди этих ранних сообществ типа кембрийского взрыва, что приводит ученых к неопределенности относительно их происхождения и ранней эволюции.

Международная группа ученых описывает новый вид, называя его Dannychaeta tucolus. Вид принадлежит к группе полихет — многощетинковым червям. В отличие от других кембрийских видов полихет, Dannychaeta tucolus жили, фиксируясь на одном месте, такой образ жизни крайне нехарактерен для кольчатых червей.

Конкретно этот найденный вид, которому как минимум 514 млн лет, очень похож на своих современных «родственников». Большинство беспозвоночных того периода ползали по дну океана, этот же представитель кольчатых червей, наоборот, крепился в одном месте и никуда никогда не перемещался.