Новый министр культуры Украины уверен в необходимости выпуска сериалов на русском языке

Новый глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что русскоязычные сериалы, произведенные в Украине, приносят пользу экономике страны. «Производство большого количества сериалов — это вопрос экономики для телеканалов. К русскому языку приобщается экономика, связанная с возможностями продажи этих сериалов России», — сказал министр.

Ткаченко считает, что если продукт производят в Украине, украинскими авторами, украинскими режиссерами, украинскими актерами и даже на русском языке — я считаю, это на благо как индустрии, так и экономики», — пояснил Ткаченко.

Тем не менее, министр признал, что производство фильмов, касающихся украинских нарративов, возможно только на украинском языке.

Напомним, что в мае 2018 года на то время глава Министерства культуры Украины Евгений Нищук объявил конкурс на создание сериалов с запретом привлечения к съемкам артистов из России. Речь шла о сериалах, которые снимались только на украинском языке. Правда, недавно продюсер телеканала «1+1» Алена Еремеева вызвала скандал своим заявлением, что телевизионные драмы на украинском языке смотрят хуже, чем на русском.