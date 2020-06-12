МВФ требует взыскать средства в пользу государства с бывших собственников Приватбанка

МВФ требует, чтобы Владимир Зеленский довел до конца процесс взыскания средств с бывших собственников ПриватБанка, в том числе, и с Игоря Коломойского. Речь идет о деньгах, которые бывшие собственники банка вывели из финансового учреждения, а затем отмыли в других странах.

Сам Зеленский ранее позиционировал себя как рьяного антикоррупционера. Однако яркие обещания президента начать нещадную борьбу с коррупцией явно потускнели на фоне критики в затягивании с проведением важных реформ, звучащей от представителей предыдущей власти.

Правда, украинский парламент все-таки смог принять так называемый «антиколомойский закон», однако в МВФ считают, что этого явно не достаточно.

Да, «антиколомойский закон» действительно был одним из условий возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом. Но при этом заявление представителей МВФ об одобрении новой программы финансовой помощи было наполнено множеством оговорок. В частности, поднимался также и вопрос отношений меду Зеленским и Коломойским.

НБУ уже начал процесс взыскания средств с бывших собственников ПриватБанка, а сейчас в МВФ хотят, чтобы президент довел его до конца.