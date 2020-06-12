Михаэлю Шумахеру сделают «экспериментальную» операцию с использованием стволовых клеток

Как сообщают западные СМИ, в ближайшие несколько дней известному немецкому гонщику Михаэлю Шумахеру предстоит ультрасовременная операция с использованием стволовых клеток с целью регенерации его нервной системы. Возьмется за эту ответственную и сложную работу всемирно известный французский кардиолог Филипп Менаше, который оперировал Шумахера осенью прошлого года. Он знаменит своей техникой пересадки стволовых клеток на сердце.

Предполагается, что поврежденные клетки в организме 51-летнего спортсмена заменят здоровыми, которые возьмут из его костного мозга и крови. Эта операция станет одной из многих, которые уже перенес Шумахер, и считается «частично экспериментальной».

Напомним, что в декабре 2013 года Михаэль Шумахер, спускаясь с горнолыжной трассы в Мерибеле, упал и сильно ударился головой, получив черепно-мозговую травму. После этого его ввели в медикаментозную кому, в которой он провел полгода. Затем последовала реабилитация в клинике, а после этого его отправили лечиться дома.

Как пишут СМИ, автогонщик также страдает от атрофии мышц и остеопороза, так как в течение длительного времени прикован к постели.

В прошлом году бывший спортивный директор команды Ferrari Жан Тодт рассказал, что можно наблюдать прогресс в выздоровлении Шумахера — по его словам, спортсмен уже смотрит гонки «Формулы-1». Он не сдается и продолжает сражаться, — обнадежил он поклонников Шумахера.

На лечение гонщика его семья уже потратила более 16 миллионов долларов.

Михаэль Шумахер с женой Коринной