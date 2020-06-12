Медики рассказали как пережить жару без кондиционера

Ранее в Гидрометцентре Украины предупредили о том, что ближайшие дни в стране установится аномальная жара. Медики рассказали, как правильно пережить очень жаркую погоду без вреда для здоровья.

В первую очередь, они не рекомендуют увлекаться кондиционерами, поскольку даже в жаркую погоду можно получить серьезное переохлаждение и простуду.

Вместо кондиционера используйте небольшие вентиляторы, которые надо ставить у окна, чтобы они втягивали в помещение прохладный воздух. К выбору одежды нужно подходить очень внимательно. Желательно остановить выбор на одежде самых светлых тонов, пошитой из натуральных тканей, вроде льна и хлопка.

Не забывайте и о головном уборе в том случае, если вам придется провести какое-то время под палящими лучами солнца. Перед каждым выходом на улицу следите за тем, чтобы в вашей сумке лежала бутылка с прохладной водой.

Если вы очень тяжело переживаете жару, обязательно принимайте теплый душ минимум 2 раза в день.Холодный душ не поможет охладиться, поскольку организм пытается сохранить тепло в том случае, если получает порцию ледяной воды.

Правильно проветривайте помещение. В дневные часы, когда на улице жарче всего, старайтесь закрывать окна в доме, а поздно вечером, напротив, всегда их открывайте и оставляйте на ночь.