Кристина Орбакайте показала стройные ноги в шортах

49-летняя Кристина Орбакайте продолжает демонстрировать поклонникам свою стройную фигуру. На этот раз девушка выложила снимок в ярком образе, подчеркивающем ее идеальные ноги.

На опубликованном кадре она лежит на фоне растительности в белоснежном топе без рукавов и ярко-красных мини-шортах. Волосы певицы уложены в объемные локоны, а в макияже была использована техника смоки-айз. Дополнила образ Орбакайте кольцом с крупным изумрудным камнем.

Под снимком она подписала: «А ведь уже неделя лета пронеслась». В комментариях комплименты артистке писали и поклонники, и коллеги по шоу-бизнесу.