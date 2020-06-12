Канадский политик назвал попытки посадить Порошенко «вендеттой»

Экс-посол Канады в Украине Роман Ващук прокомментировал некоторые политические события в украинском государстве. Он обратился к Зеленскому и Венедиктовой. В частности, он предостерег власть Украины от совершения серьезных ошибок.

Так, комментируя допрос пятого президента Украины Петра Порошенко в ГБР, Ващук подчеркнул, что это уже далеко не первая попытка «закрыть» бывшего гаранта Конституции. Дипломат отмечает, что еще в 2019 году приближенные к Игорю Коломойскому и Андрею Портнову люди предпринимали попытку сделать это. Все это они делали для мести бывшему президенту за собственные экономические потери, а также за ухудшение собственной репутации.

Цитата из заявления Ващука: «Их медиа помогли создать негативное публичное восприятие Порошенко. Я говорил об этом ранее и сейчас я верю, что процесс очищения от коррупции в окружении предшественников действующего президента является необходимым».

Дипломат из Канады называет следственные действия в отношении Порошенко «открытой вендеттой», за которой неминуемо последует стратегическая ошибка.