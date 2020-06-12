Израиль (IAI) поставит в Европу разведывательный самолёт стоимостью 350 млн долларов

-
- ДРЛОиУ (AEW&C – Airborne Early Warning & Control);
-
- Обнаружения наземных целей (AGS – Air to Ground Surveillance);
-
- Морские базовые патрульные самолёты (MPA – Maritime Patrol Aircraft);
-
- Самолёты электронной разведки (SIGINT – Signal Intelligence).
- Большая часть оборудования этих самолётов – разработки и производства IAI. Это РЛС с активной фазированной антенной решёткой (АФАР, AESA – active electronically scanned array, например EL/W-2085 для самолётов ДРЛОиУ и EL/M-2022 для базовых патрульных самолётов), системы связи, SIGINT, электрооптика, системы управления и контроля и т.п. Эти системы включают программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта (AI – Artificial Intelligence) и машинного обучения (Machine Learning).
Гидеон Ланда, вице-президент ЭЛьТА и директор по авиационным системам сказал: «В рамках стратегии IAI мы расширяем своё присутствие в Европе, для укрепление нашего бизнеса и расширения сотрудничества. Самолеты специального назначения IAI предлагают передовые и уникальные технологические возможности для выполнения широкого круга самых требовательных разведывательных задач. Европа является стратегическим деловым регионом для IAI, и мы будем продолжать расширять наши продукты и услуги, чтобы наши уникальные технологии приносили пользу нашим клиентам, с их меняющимися эксплуатационными требованиями».
С какой страной подписан контракт – не указано, но говорится что это «одна из центральных европейских стран» (major European country). Обычно под таким определением подразумевают Великобританию, Францию, Германию и Италию, возможно также Испанию. Могу предположить, что речь идёт об Италии – в 2012 г. та заказала у IAI два самолёта ДРЛОиУ G550 CAEW (Conformal Airborne Early Warning & Control System) на базе Gulfstream G550, самолёты были переданы Италии 19.12.16 и 21.01.18. Итальянское обозначение этих самолётов – Е-550А. Оба входят в состав 71-й авиационной группы 14-го полка на авиабазе Пратика-ди-Маре близ Рима. Их покупка за примерно 750-850 млн долларов стало частью взаимозакупок военной продукции на более чем 1 млрд долларов, сделанную в Израиле после покупки для ВВС АОИ 30 учебно-тренировочных самолётов M-346 Master («Лави»).
Вполне возможно, что Италия решила купить третий такой самолёт, а меньшая его стоимость (350 млн против 375-425 млн для каждого из первых самолётов) объясняется тем, что эти самолёты на вооружении Италии уже есть, соответственно меньше расходов изменения модели под конкретные требования заказчика, на обучение, техподдержку и др. сопутствующие услуги. Тем более что в 2019 г. Израиль заказал в Италии 7 вертолётов AW119 Koala за 157 млн долларов, таким образом контракт может быть взаимозакупкой за эти вертолёты.
Leave a Reply