Хайди Клум объявила, что готова родить пятого ребенка

Всемирно известная немецкая модель в прошлом году вышла замуж за 30-летнего музыканта Тома Каулица. Муж Хайди Клум не имеет детей, поэтому она готова сделать его счастливым папой и родить пятого ребенка.

Резонансное заявление 47-летняя модель сделала во время съемок талант-шоу America’s Got Talent, как информирует издание Metro. Дело в том, что Хайди Клум была тронута появлением на сцене любознательного мальчика одной из участниц, который перед публикой подбежал к маме и крепко обнял ее за шею, сидя на руках.

Звездная судья не сдержала своих эмоций и эмоционально выпалила: «Я хочу еще одного ребенка». Ее знаменитая коллега актриса и модель София Вергара удивилась такому неожиданному желанию, ведь Хайди Клум уже воспитывает четверых детей: 16-летнюю Хелен, 14-летнего Генри, 13-летнего Йохана и 10-летнюю Лу, которые рождены в предыдущих отношениях и втором браке.

Стоит отметить, что в конце апреля в прессе ходили слухи о пятой беременности супермодели. На карантине она опубликовала фото с третьим мужем 30-летним музыкантом Томом Каулицем и его братом Биллом, на котором они продемонстрировали свои животы на камеру после сытного ужина. Однако внимательные поклонники усомнились в правдивости этих слов, ведь живот Хайди Клум выглядел естественно округлым, как на ранних сроках беременности.

Стоит отметить, что звезда до сих пор никак не подтвердила и не опровергла эти слухи.