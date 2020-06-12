Француз отсудил у работодателя 50 тысяч евро за то, что ему было скучно на работе

Апелляционный суд Парижа присудил 50 тысяч € Фредерику Денару, который пожаловался на то, что ему было скучно на работе.

Денар, который работал в парфюмерной компании Interparfums, подал иск к работодателю еще в 2016 году.

Мужчина жаловался, что ему настолько нечего было делать на работе, что он устал от «безумной скуки». По словам на тот момент 44-летнего работника, его «нисхождение в ад» было похоже на профессиональное выгорание.

Денар работал на компанию в 2010-2014 годах. В какой-то момент скука привела Денара к нервному срыву, после которого он семь месяцев отсутствовал на работе, а потом его уволили. Суд принял во внимание жалобы мужчины на то, что из-за невыносимо скучной работы у него ухудшилось здоровье и он стал задумываться о самоубийстве. Суд также признал, что Interparfums «подвергли» Денара «скуке и бездействию», что, по мнению суда, является формой харрасмента.

Работник рассказывал, что компания заставляла его заниматься бессмысленной работой, которая не имела отношения к его должности. «Мне было стыдно получать зарплату за ничегонеделание», — пояснял Денар. Он уточнял, что всем было плевать, когда он придет на работу, а его рабочий день фактически заканчивался после заказа офисных принадлежностей.

Для своего состояния мужчина использовал английский термин bore-out, по аналогии с burn-out. Но если последнее означает выгорание от работы, то bore-out — это выгорание от скуки, которое может привести к страданиям, в результате которых есть вероятность впасть в депрессию.

В Interparfums заявляли, что Денар никак не давал знать о том, что ему плохо на работе.

Как отмечает Time, bore-out довольно распространенное явление среди французских работников. Из-за «драконовских» законов в отношении работодателя, компании не могут уволить даже тех работников, должности которых уже давно не нужны. Поэтому приходится держать их в штате, давая бессмысленные поручения, в надежде, что сотрудник уволится сам.

После решения суда, французским фирмам придется следить не только за тем, чтобы их сотрудники не перерабатывали, но и за тем, чтобы они не скучали на работе.