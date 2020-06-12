Деньги ФНБ покинули Россию

Отток капитала из России ускоряется, несмотря на снижение валютных доходов от экспорта сырья, следует из оперативной статистики ЦБ по платежному балансу за май.

В минувшем месяце частный сектор вывез из страны 9,6 млрд долларов — на 39% больше, чем в апреле (6,9 млрд долларов) и примерно вдвое больше показателей марта и февраля (4,3 и 5,3 млрд долларов соответственно).

Накопленным итогом за 5 месяцев отток достиг 33,5 млрд долларов и на четверть превысил цифру за весь прошлый год (26,7 млрд долларов).

Более того, согласно статистике центробанка, частный сектор вывел из России больше, чем заработала экономика: так, сальдо текущего счета — разница между валютными потоками в страну и из нее — составило лишь 28,9 млрд долларов за январь-май (-34% относительного прошлого года).

В мае это расхождение было двукратным: чистый приток валюты (профицит платежного баланса) составил 5,1 млрд долларов, а отток капитала приблизился к 10 млрд.

Дыру в долларовых потоках Россия покрывает за счет золотовалютных резервов, де-факто финансируя вывоз капитала деньгами ФНБ. Так, за май ЗВР центробанка сократились на 5,1 млрд долларов. С середины марта ЦБ продал на МосБирже 3,6 млрд долларов из ФНБ и еще 4,3 млрд — из своих резервов, поддерживая валютный рынок и финансируя федеральный бюджет.

Эти интервенции могут компенсировать отток валюты и помогают стабилизировать рубль, отмечают аналитики Райффайзенбанка: с мартовского пика курс доллара снизился на 15%.

Главным каналом оттока капитала в мае стали российские банки, которые активно гасили внешний долг, объясняет ЦБ. Иностранные инвесторы, напротив, наращивали вложения в российский госдолг (на 0,7 млрд долларов) и приостановили распродажу российских акций.

Сопоставимую с банками сумму вывели «прочие сектора» — то есть корпорации и физлица, которые осуществляли операции «по размещению средств за рубежом», отмечает ЦБ.

Речь идет о структурном оттоке капитала, который стабилен при любой политике: ежегодно 20-30 млрд долларов бизнес выводит из страны в виде «прямых инвестиций» за рубеж, отмечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Это деньги, которые компании отправляют в капитал офшорных структур, паркуя прибыль за пределами страны.

В прошлом году такой отток составил 26 млрд долларов, годом ранее — 30 млрд, в 2017-м — 36 млрд, в 2015-16 гг — по 20 млрд. В сумме за пять лет — 136 млрд долларов.

«Устойчиво высокий объем оттока капитала указывает на общую настороженность частного сектора и опасения относительно рублевых активов», — говорит Долгин.